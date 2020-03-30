Пандемия коронавируса практически не оставляет вариантов — на что можно сделать ставку. В фокусе внимания Nevasport киберспортивные соревнования по Dota 2, а также белорусский хоккей – финальная серия плей-офф между «Шахтером» и «Юностью».

30 марта в матче группового этапа турнира SIGUL Pro League в рамках Dota 2 встретятся команды Team Unique и Cyber Legacy. Ранее команды встречались 15 марта в ходе турнира GGBET CHAMPIONSHIP, где уверенно победили Cyber Legacy.

Состав Team Unique в последнее претерпел реорганизацию – ушли Виталий so bad Ошманкевич и Константин Kodos Когай. Покинули команду и другие игроки, поэтому эту игру придется играть в экспериментальном составе, что вряд ли пойдет на пользу Team Unique. Обозреватель Александр С. Кожевников предполагает, что Cyber Legacy победят. При это ставка идет на победу с форой -1,5, что означает триумф на обеих картах и успех со счетом 2:0 Cyber Legacy.

В финальной серии белорусского плей-офф встречают солигорский «Шахтер» и минская «Юность». Хоккейный комментатор Владимир Дехтярев отмечает, что этот матч может быть достаточно интересным и результативным. Счет в серии ничейный 1:1, команды достаточно хорошо играют в атаке, а вот в обороне не всегда играют уверенно. В этой связи, по мнению Дехтярева, появляются шансы забросить больше 4,5 шайб. Хорошая игра в атаке двух команд и не всегда хорошая оборона определяют ставку на третий матч финала, который пройдет 31 марта – тотал больше 4,5.