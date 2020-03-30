Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что тест на коронавирус российской биатлонистки Анастасии Халиуллиной дал положительный результат.

Слова Драчева приводит портал РИА Новости.

«Нам сказали, что тест у Анастасии дал положительный результат. Сейчас тренеры по резерву собирают полную информацию, в течение дня у нас будет полная картина», — сообщил Драчев, добавив, что сейчас биатлонистка и ее мать, биатлонный тренер Екатерина Халиуллина находятся в больнице.

Как отметил Драчев, болезнь Халиуллиной с симптомами уже прошла дома, 3-4 дня она находилась с температурой и кашлем, а сейчас чувствует себя хорошо.

Напомним, ранее Екатерина Халиуллина утверждала, что ее дочь не больна коронавирусом и первый тест оказался отрицательным.