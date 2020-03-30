Легендарный американский боксер Майк Тайсон рассказал о случае, когда один из его домашних тигров напал на человека.

В интервью порталу AS Тайсон отметил, что какая-то неизвестная девушка перелезла через забор на его участок и начала играть с тигром по имени Кения. По словам Тайсона, на него хотели подать в суд, но потом узнали, что девушка сама проникла на чужую территорию.

«Когда я увидел, что стало стало с рукой девушки, то дал ей 250 тысяч долларов. Я понятия не имел, что тигры могут такое сотворить», — отметил Тайсон, добавив, что он был дураком и не понимал, что приручить таких диких кошек невозможно.

После этого случая Тайсон избавился от животного, до этого тигр жил у него 16 лет.