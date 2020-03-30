Российский автогонщик, бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров высказал мнение по поводу влияния пандемии коронавируса на автоспорт.

В интервью порталу «Известия» Петров сообщил, что не исключает варианта с переносом всех автоспортивных чемпионатов на один год.

«К сожалению, количество заражающихся коронавирусом с каждым днем только растет. Думаю, что до сентября никаких прогнозов делать нельзя», — отметил Петров, подчеркнув, что те команды, на которых скажется финансовый кризис, могут начать искать гонщиков на меньшую зарплату.

Напомним, сезон в «Формуле-1» совершенно точно не стартует до июня, Гран-при Азербайджана также перенесен на неопределенный срок. На данный момент «Формула-1» планирует первый Гран-при сезона в Монреале, Канада, гоночный уикенд пройдет с 12 по 14 июня.