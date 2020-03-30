Вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордорф сделал заявление о том, что уже скоро организаторы Уимблдона сделают официальное заявление об отмене турнира.

Как заявил Хордорф агентству Reuters, официальное заявление последует в среду, 1 апреля, решение было уже принято.

«Это необходимо в данной ситуации. Невозможно представить, чтобы с нынешними ограничениями смогли бы провести международный теннисный турнир, куда бы приехали сотни тысяч людей со всего мира», – сказал Хордорф.

Напомним, Уимблдонский теннисный турнир не состоится впервые с 1945 года. Отметим, пока ATP и WTA приостановило проведение всех теннисных турниров до 7 июня в связи с пандемией коронавируса. Уимблдон-2020 должен был пройти с 29 июня по 12 июля.