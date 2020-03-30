Коронавирус затягивает все больше и больше людей по всей планете, однако есть и те, кто избавился от недуга. Nevasport собрал спортсменов, кто переболел коронавирусом.

Кристиан Вуд, баскетболист НБА («Детройт»)

Центровой пожаловался на недомогание 11 марта перед матчем с «Филадельфией». У баскетболиста проявились симптомы, похожие на простуду. 15 марта появилось сообщение, что Вуд сдал положительный тест на коронавирус. Позже баскетболист был недоволен тем, что информация о нем просочилась в СМИ. 26 марта агент Адам Пенсак сообщил, что центровой «Детройта» полностью выздоровел от коронавируса и отлично себя чувствует.

Руди Гобер, баскетболист НБА («Юта»)

Французский баскетболист стал виновником остановки сезона во всей НБА. Именно у него обнаружили коронавирус прямо перед матчем с «Милуоки». За несколько дней до этого Гобер поиздевался над болезнью – демонстративно со смехом потрогал стол и микрофоны. 12 марта он стал положительный тест на коронавирус, после чего сезон в НБА был закрыт. По ходу болезни Гобер не чувствовал запах и вкус еды. 27 марта появилось сообщение, что Гобер полностью выздоровел от коронавируса.

Донован Митчелл, баскетболист НБА («Юта»)

Главная звезда «Юты», по всей видимости, заразилась от Гобера. Коронавирус у него обнаружился на следующий день после того, как вирус обнаружили у французса. Болезнь Митчелла проходила мягче – атакующий защитник самоизолировался и не испытывал никаких симптомов болезни. 27 марта было объявлено, что Митчелл и Гобер полностью здоровы.

Марус Смарт, баскетболист НБА («Бостон»)

Клуб Смарта объявил о том, что имеет в команде одного зараженного, но не стал его называть. Смарт сам заявил о том, что тест показал положительный результат. Болезнь проходила бессимптомно. Несколько дней назад Смарт сообщил, что полностью избавился от вируса. «Спасибо всем за то, что переживали и молились за меня, я делаю то же самое за всех, кого это затронуло. Оставайтесь в безопасности и оставайтесь вместе врозь!» – написал Смарт в инстаграме.

Микель Артета, главный тренер лондонского «Арсенала»

Наставник «Арсенала» стал одним из первых у его обнаружили коронавирус на островах. Когда Артета заболел сезон АПЛ еще не был остановлен, но вскоре это случилось. Он был срочно изолирован и за несколько дней сумел справиться с симптомами. «Сейчас у меня все хорошо, я чувствую, что выздоровел. Мне потребовалось три или четыре дня, чтобы симптомы ушли». По словам Артеты, сейчас он себя чувствует очень хорошо.

Каллум Хадсон-Одои, атакующий полузащитник «Челси»

У Хадсона-Одои проявились симптомы незначительной простуды 9 марта, после чего не посещал тренировочную базу, а у него был диагностирован коронавирус. Недавно Хадсон-Одои отметил, что выздоровел. 19-летний англичанин сообщил, что следовал всем установленным нормам и изолировал себя от всех на неделю. Надеюсь, что скоро всех увижу и очень скоро вернусь на поле», – сказал игрок в твиттере.

Фернандо Гавирия, колумбийский велогонщик

В конце февраля многодневная гонка «Тур ОАЭ» отменилась из-за коронавируса у двух членов одной из команд. Один из них Гавирия был госпитализирован, после чего у него подтвердился коронавирус. Спортсмен находился в больнице в ОАЭ, а сейчас полностью выздоровел и выписался, когда все тесты на коронавирус показали отрицательный результат. «Теперь моя цель — вернуться домой», — написал Гавирия в своём инстаграме.