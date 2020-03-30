Старший тренер сборной России по биатлону Сергей Белозеров не включил Евгения Гараничева в список биатлонистов, которых хотят взять на централизованную подготовку к сезону-2020/21.

Подробности отчета тренера о сезоне-2019/20 были опубликованы на портале Sports.ru.

В разделе с предлагаемым составом команды на централизованную подготовку в межсезонье вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Семен Сучилов, Карим Халили, Кирилл Стрельцов и Пётр Пащенко.

Фамилии Гараничева также не оказалось в списке резервистов, туда вошли Василий Томшин, Дмитрий Иванов, Андрей Вьюхин и Даниил Серохвостов.

Отметим, в сезоне-2019/20 Евгений Гараничев принял участие во всех этапах Кубка мира по биатлону, а также выступил на чемпионате мира. Ни в одной гонке Гараничев не сумел попасть в десятку сильнейших.