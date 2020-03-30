Тренерский штаб сборной России оценил медальные перспективы сборной России по биатлону на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Отчет по результатам сезона-2019/20 от старшего тренера мужской сборной России Сергея Белозерова появился на портале Sports.ru. Помимо результатов сезона тренерами также были оценены перспективы спортсменов сборной на зимней Олимпиаде.

Как считают тренеры сборной России, Александр Логинов может завоевать медали как в спринте, так и в пасьюте и индивидуальной гонке, причем как золото, так и серебро с бронзой.

Потенциал Матвея Елисеева — бронза, дисциплины — спринтерская и индивидуальная гонка. Эдуард Латыпов может добежать до бронзы в спринте, Никита Поршнев — до бронзы в индивидуальной гонке.

В классической мужской эстафете России по силам завоевать серебро — так считают тренеры.