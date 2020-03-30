Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова ответила на критику комментатора Дмитрия Губерниева за ее нарушение карантина.

Слова Резцовой цитирует портал Sport24. По мнению Резцовой, спрашивать нужно Губерниева, почему он решил так высказаться.

«Губерниев меня в такую грязь втаптывает, что я слов подобрать не могу. И как мне бороться с такими людьми? Я хотела позвонить и сказать ему: «Дима, ты, может, прикроешь свой рот иногда?», — сказала Резцова, добавив, что ей нужно позвонить комментатору и все высказать, потому что он не имеет права оскорблять людей.

«Я всего лишь съездила к брату во Владимир, плохо человек себя чувствует», — сказала Резцова, отметив, что она не совершала преступление, нарушая карантин.

Напомним, ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Анфиса Резцова — это позор российского спорта и потребовал переименовать стадион имени Анфисы Резцовой в Химках.