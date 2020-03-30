Всемирная Организация Здравоохранения призвала людей играть в видеоигры и не забывать о режиме самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Инициатива #PlayApartTogether была создана вместе с некоторыми разработчиками видеоигр.

К акции присоединились такие компании, как Riot Games, Activisiob Blizzard Zynga и некоторые другие разработчики, об этом сообщает USA Today.

Как считает ВОЗ, игры могут помочь людям общаться друг с другом и устанавливать контакты без выхода в реальную жизнь в условиях пандемии.

«Важно убедить каждого в том, что сейчас следует оставаться дома и как можно меньше контактировать с другими людьми. Таким образом можно спасти наши жизни», — написал в своем «Твиттере» Рэй Чемберз, представитель ВОЗ в США.