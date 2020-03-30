Российский экс-боксер и депутат Государственной Думы Николай Валуев отреагировал на информацию о том, что бойцовский промоушен UFC собирается проводить турнир UFC 249 даже в том случае, если Хабиб Нурмагомедов не сможет вылететь в США, чтобы подраться с Тони Фергюсон.

Слова Валуева цитирует портал «Чемпионат».

«Есть ли смысл устраивать турнир без Хабиба? А есть ли вообще смысл в условиях мировой пандемии проводить массовое мероприятие? Это как пир во время чумы», — сказал Валуев, отметив, что все соревнования отменяются, а UFC, видимо, нужно особое предложения.

«Каким местом думают организаторы боя? Видимо, тем, которое ближе к карману», — сказал Валуев.

Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона запланирован на 18 апреля, однако Хабиб сообщил, что не может вылететь на поединок.