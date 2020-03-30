Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о том, как они с женой Татьяной Волосожар и дочерью Анжеликой провели первую неделю на карантине в Москве.

«Неделю отсидели. Выживаем на спорте и челленджах которые заведут нас в ад», — написал Траньков, добавив, что их с Волосожар номинировали на челлендж с переодеванием, но габариты не учли. «Но русские не сдаются», — пошутил Траньков, предложив фанатам посмотреть итог челленджа в «Инстаграме» Волосожар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maxim Trankov (@xam_trankov) 29 Мар 2020 в 5:16 PDT

Напомним, Максим Траньков и Татьяна Волосожар в прошлый понедельник вернулись из США в Москву со второй попытки и ушли на двухнедельный карантин. С 30 марта в Москве и Московской области ввели режим полной самоизоляции.