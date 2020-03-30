Экс-игрок санкт-петербургского «Зенита» Роберт Мак покинул турецкий «Коньяспор» и вернулся на родину.

Как сообщается на официальном сайте клуба, договор с игроком был расторгнут по соглашению сторон, поскольку спортсмен хотел вернуться в родную страну в период пандемии коронавируса. Мак принял решение расторгнуть контракт с клубом по двум причинам: он беспокоится за свою семью в Словакии, а также переживает по поводу чемпионата Турции, приостановленного на неопределенный срок.

Клуб вошел в положение игрока и согласился на расторжение контракта.

Напомним, 29-летний словацкий полузащитник Роберт Мак перешел в турецкий «Коньяспор» в январе 2020 года. За клуб он успел сыграть всего четыре матча, после чего чемпионат Турции приостановили из-за пандемии коронавируса.