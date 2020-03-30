У группы тренера по фигурному катанию Сергея Давыдова появился собственный телеграм-канал с дистанционными тренировками — Team Davydov.

Первое тренировочное занятие было опубликовано в понедельник, 30 марта. Первая тренировка была снята Софьей Самоделкиной, фигуристка выполнила занятие из 8 блоков со статическими и динамическими упражнениями, все упражнения подробно описаны текстом. Спортсменка занималась во дворе своего дома, поскольку сейчас она, как и другие фигуристы, находится на режиме самоизоляции.

Ожидается, что далее тренировки будут показывать другие спортсмены группы Давыдова, под его руководством в ЦСКА тренируются Анна Фролова, Елизавета Берестовская, Виктория Васильева и многие другие фигуристы.

Все московские спортивные школы были закрыты на карантин до 12 апреля.