Правительство Японии и Международный олимпийский комитет согласовали официальные новые даты Летних Олимпийских игр в Токио 2021 года.

Как объявил председатель оргкомитета Ёсиро Мори на специальной пресс-конференции, открытие Олимпиады пройдет 23 июля 2021 года, завершится Олимпиада 8 августа. Паралимпийские игры также были перенесены, они состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Напомним, Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Изначально соревнования были запланирована на 24 июля — 9 августа 2020 года, однако в связи с распространением коронавирусной инфекции многие страны отказались от участия в играх, если бы МОК принял решение провести их в изначальные сроки. Перенос Олимпиады грозит МОК и оргкомитету игр значительными финансовыми потерями.