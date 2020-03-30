Президент СБР Владимир Драчев поделился мнением о пандемии коронавируса и рассказал о болезни Анастасии Халиуллиной.

По словам Драчева, даже если Халиуллина переболела коронавирусом — это даже лучше, чем бесконечно ждать. Глава СБР считает, что коронавирусом переболеют все, и он очень спокойно к этому относится. Драчев добавил, что маску надевать надо, но нужно понимать, что это обычный грипп, разновидность простудного заболевания.

«Что касается нового режима самоизоляции в Москве — нужны меры, которые пойдут на пользу всему населению», — сказал Драчев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Президент СБР призвал спокойно относиться как самоизоляции к легкому карантину и отметил, что сам уже перешел на удаленную работу.

Ранее Драчев сообщил, что тест на коронавирус российской биатлонистки Анастасии Халиуллиной дал положительный результат.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 722 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 33 тысяч человек, выздоровели — более 151 тысячи. В России в данный момент заболели 1864 человека, погибли девять человек, выздоровели 76.