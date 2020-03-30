У ряда игроков в топ-клубах Европы истекают контракты – им будет сложно завершать сезон текущими составами, если не будет заключено дополнительных соглашений. Сами клубы также промышляют на трансферном рынке, хотя вряд ли будут активны на трансферном рынке из-за экономической нестабильности в связи с коронавирусом. Nevasport называет клубы с наибольшими изменениями.

«Реал Мадрид»

У «Реала» нет значимых игроков с истекающими контрактами, однако клуб будет активно работать на выход. Мадрид готов расстаться с Гаретом Бейлом, Хамесом Родригесом, Лукасом Васкесом и Мариано Диасом. Касательно Модрича и Марсело решение будет позже. Из аренды в команды могут вернуться Мартин Эдегор и Ашраф Хакими.

«Барселона»

Каталонский гранд уже объявил об урезании зарплат на 70% своим футболистам. У клуба финансовые проблемы, поэтому переходы Неймара и Лаутаро Мартинеса под вопросом. По крайней мере, нужно расстаться с футболистами, которых «Барса» желает продать. Среди них, по слухам, Антуанн Гризманн, Умтити, Ракитич, Видаль, Коутиньо, Нето, Бретуэйт, Фирпо.

«ПСЖ»

После 30 июня состав парижан может серьезно измениться – непонятно, как доигрывать Лигу чемпионов. Команду должны покинуть девять игроков общей стоимостью в 184 миллиона евро. Это и арендованный Мауро Икарди, и уходящий в «Боку Хуниорс» Эдинсон Кавани, а такжеТиаго Сильва, Менье, Курзава, Чупо-Мотинг и Рико.

«Интер»

Миланский клуб может лишиться Лаутаро Мартинеса, если активируют его сумму отступных в 111 миллионов евро. Также в клубе много арендованных игроков – Алексис Санчес, Виктор Мозес, Стефано Сенси, Кристиано Бираги.

«Челси»

Истекают контракты у главных атакующих звезд команды (если такие еще остались) – Жиру, Виллана и Педро. Все они должны покинуть команду после 30 июня. Уйдет и вратарь Вилли Кабальеро, который является основным во многих матчах. Слухи глаголят, что его заменит Мануэль Нойер из «Баварии».