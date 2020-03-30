Всемирная легкоатлетическая ассоциация приняла решение перенести чемпионат мира с 2021-го на 2022 год.

Как гласит релиз организации, это связано с переносом Олимпийских игр 2020 года в Токио. ЧМ был запланирован август, он должен был состояться с 6-го по 15-е число в американском Юджине. Отмечается, что новые даты проведения чемпионата еще будут обсуждаться.

Также в релизе сообщается, что World Athletics поддерживает новые даты для ОИ в Токио, объявленные оргкомитетом и МОК, так как это даст спортсменам время для того, чтобы вернуться к тренировкам и соревнованиям.

Отметим, как объявил председатель оргкомитета Ёсиро Мори на специальной пресс-конференции, открытие Олимпиады пройдет 23 июля 2021 года, завершится Олимпиада 8 августа. Паралимпийские игры также были перенесены, они состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года.