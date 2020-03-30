УЕФА проведет 1 апреля видеоконференцию при участии руководителей национальных ассоциаций.

Известно, что на видеоконференции будет обсуждаться вопрос переноса матчей, а примут участие в ней президенты 55 ассоциаций и две рабочие группы УЕФА. Они представят обновленную информацию по ситуации с коронавирусом. Отмечается, что кроме переноса встреч клубов и сборных, на мероприятии обсудят вопросы по контрактам игроков и трансферной системе.

Напомним, в Европе по причине быстрого распространения коронавируса были приостановлены все футбольные чемпионаты кроме турнира в Белоруссии, также на неопределенный срок приостановили Лигу чемпионов и Лигу Европы. РПЛ приостановлена официально до 10 апреля, однако позже президент РПЛ Сергей Прядкин подчеркивал, что чемпионат не возобновится раньше 24 апреля.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 722 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 33 тысяч человек, выздоровели — более 151 тысячи. В России в данный момент заболели 1864 человека, погибли девять человек, выздоровели 76.