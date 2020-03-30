Лакерник о возрастном цензе: А будут ли такие соревнования интересны?

Вице-президент ISU Александр Лакерник поделился мнением о введении возрастного ценза в фигурном катании.

По словам Лакерника, вопрос о возрасте очень сложный, так как у него много сторон, затрагивающих не только успехи России, но и вопросы популярности и смотрибельности по телевидению и на арене.

«А будут ли такие соревнования интересны, если в них не будут участвовать люди, которые умеют исполнять сложные вещи на льду? Здесь много аспектов, в этом вопросе нет прямого ответа «да» или «нет», — сказал Лакерник, слова которого приводит «Р-Спорт».