Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 18:24,  30 марта 2020
Интересное сейчас
0

Лакерник о возрастном цензе: А будут ли такие соревнования интересны?

Лакерник о возрастном цензе: А будут ли такие соревнования интересны?
Александр Лакерник. Фото: ФФККР

Вице-президент ISU Александр Лакерник поделился мнением о введении возрастного ценза в фигурном катании.

По словам Лакерника, вопрос о возрасте очень сложный, так как у него много сторон, затрагивающих не только успехи России, но и вопросы популярности и смотрибельности по телевидению и на арене.

«А будут ли такие соревнования интересны, если в них не будут участвовать люди, которые умеют исполнять сложные вещи на льду? Здесь много аспектов, в этом вопросе нет прямого ответа «да» или «нет», — сказал Лакерник, слова которого приводит «Р-Спорт».

Отметим, вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник также заявил о том, что еще рано говорить о возможном проведении чемпионата мира по фигурному катанию в 2020 году.

Возрастной ценз в фигурном катании. Инфографика Nevasport

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров