Nevasport рассказывает о роскоши и площади апартаментов тех спортсменов, кто соблюдает карантин в России.

Дмитрий Тарасов, футболист «Рубина»

Футболист сломал ногу на предсезонке «Рубина» и сейчас вместе с семьей восстанавливается в премиальном ЖК «Мирак Парк на проспекте Вернадского в одной из ярких разноцветных высоток с прекрасными видами на зеленый Тропаревский парк. Минимальный объем квартир здесь – 52 квадратных метра, ютиться Дмитрию не приходится.

Артем Дзюба, нападающий «Зенита»

Нападающий «Зенита» поигрывает в киберфутбол, сидя в своей квартире в жилом комплексе под названием «Олимпийская деревня. Этот объект премиум-класса, расположенный на Крестовском острове, Артем взял примерно за 40 миллионов рублей.

Олег Шатов, полузащитник «Зенита»

Вечно травмированный полузащитник также засел в новостройке на Крестовском острове – в элитном ЖК «Кристаллы Крестовского», который построен обанкротившейся компанией «Петротрест. У Шатова двухуровневая квартира на одном из верхних этажей комплекса площадью почти 200 квадратных метров.

Алан Дзагоев, полузащитник ЦСКА

Осетинский хавбек не так давно переехал на перекресток Рублевского шоссе и Кутузовского проспекта в Москве в ЖК «Кунцево». Дзагоев проходит карантин в большом красивом доме бизнес-класса с хорошей площадью.

Игорь Акинфеев, вратарь ЦСКА

За Акинфеевым числится загородный дом в Подмосковье и квартира в элитном жилом комплексе «Контенталь» рядом с Хорошевским мостом». Где-то здесь и самоизолируются голкипер. На квартиру герой матча с Испании на ЧМ-2018 не пожалел 40 миллионов рублей.

Кирилл Капризов, хоккеист ЦСКА

Автор победный шайбы в ворота Германии в финале Олимпиаде проводит карантин в съемной квартире в Москве на Ходынском поле.