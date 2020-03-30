Отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, почему поединок против Тони Фергюсона вряд ли состоится.

По словам Абдулманапа, его сын готов как никогда и готов вылететь в любую точку, но от него сейчас это не зависит.

Он отметил, сказали, поединок пройдет в ОАЭ, команда Хабиба прилетела туда, а в итоге – карантин, после чего прилетели в Россию, но из России уже не вылететь.

«Это не великая трагедия, но хотелось Фергюсона победить – это было реально, для этого есть все, хотелось доказать, что сомнительных боев у Хабиба не осталось», — сказал Абдулманап Нурмагомедов, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что его бой с Тони Фергюсоном скорее всего не состоится, поскольку он не может вылететь из России в связи с закрытием границ.