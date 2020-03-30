Главный тренер турецкого «Галатасарая» Фатих Терим, ранее заразившийся коронавирус сдал отрицательный тест на наличие инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба больницы Liv Hospital Group, в которой лечился тренер. Отмечается, что позже 66-летний наставник «Галатасарая» был выписан из больницы.

Напомним, о заражении Терима коронавирусом стало известно 23 марта.

Ранее сообщалось, что главный тренер ярославского «Локомотива» Майкл Пелино и его жена заразились коронавирусной инфекцией.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 722 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 33 тысяч человек, выздоровели — более 151 тысячи. В России в данный момент заболели 1864 человека, погибли девять человек, выздоровели 76.