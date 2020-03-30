Российский боксер Георгий Кушиташвили, обвиняемый в хранении наркотиков и применении насилия к росгвардейцу, помещен под домашний арест.

Как сообщает РАПСИ, 235-й гарнизонный военный суд изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест до 1 мая.

Напомним, Кушиташвили и другой боксер, его друг Овик Оганнисян, были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из правоохранителей. У пострадавшего был сломан нос со смещением. Кроме того, при нем было обнаружен кокаин.

Следствие оценивало это как тяжкое преступление, Кушиташвили грозило до десяти лет лишения свободы. Адвокат Кушиташвили Александр Дегтярев рассказывал альтернативную версию событий, которые привели к аресту спортсмена на два месяца.