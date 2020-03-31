Французский форвард«Барселоны» Антуан Гризманн изъявил желание выступать за каталонский клуб под 7-м номером, под которым ранее играл в «Атлетико» и сборной Франции. Сейчас Гризманн выходит на поле с цифрой «17» на игровой форме.

«Я бы хотел снова играть под седьмым номером», — отметил Гризманн во время своего стрима на Twitch.

В Испании эти слова Гризманна восприняли так, что полузащитник Филиппе Коутиньо точно покинет «Барселону» по окончании сезона. Именно бразилец играет под 7-м номером в каталонском клубе.

Текущий сезон Коутиньо проводит на правах аренды в мюнхенской «Баварии», которая не заинтересована в выкупе бразильца.