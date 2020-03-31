Бывший звездный баскетболист «Бостона» Пол Пирс рассказал, что мог бы объединиться с другой звездой Кевином Гарнетом на несколько сезонов раньше. Тогда бы оба завоевали больше чемпионских титулов, чем случилось в реальности.

«Мы все время говорим о том, что нам нужно было объединиться за три или четыре года до победы с «Селтикс». Можете себе представить нас вместе с Кевином Гарнеттом, когда нам было бы чуть больше двадцати лет?», — отметил Пирс.

Пирс предположил, что у «Бостона» было бы три и четыре чемпионских титула, поскольку оба баскетболиста отлично сочетаются вместе.

Пирс и Гарнетт завершили свои карьеры в НБА, имея только одну победу в ассоциации, которая случилась в составе «Бостона» в 2008 году.