Бой Поветкина с Уайтом перенесли на июль из-за коронавируса

Поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом перенесен из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил промоутер россиянина Андрей Рябинский. По его словам вирус вносит свои коррективы, в Англии приняли серьезные меры по борьбе с его распространением, и потому поединок будет перенесен.

«Мы абсолютно согласны с этим решением наших британских партнеров, это единственное возможное действие в данной ситуации», — сказал Рябинский, слова которого приводит «Мир Бокса».

Рябинский добавил, что бой переносится на июль.

Отметим, поединок был запланирован на 2 мая и должен был состояться в Манчестере.