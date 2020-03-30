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  • 21:09,  30 марта 2020
Бокс/MMA
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Бой Поветкина с Уайтом перенесли на июль из-за коронавируса

Бой Поветкина с Уайтом перенесли на июль из-за коронавируса
Фото: https://www.instagram.com/povetkinalexandr/

Поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом перенесен из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил промоутер россиянина Андрей Рябинский. По его словам вирус вносит свои коррективы, в Англии приняли серьезные меры по борьбе с его распространением, и потому поединок будет перенесен.

«Мы абсолютно согласны с этим решением наших британских партнеров, это единственное возможное действие в данной ситуации», — сказал Рябинский, слова которого приводит «Мир Бокса».

Рябинский добавил, что бой переносится на июль.

Отметим, поединок был запланирован на 2 мая и должен был состояться в Манчестере.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 722 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 33 тысяч человек, выздоровели — более 151 тысячи. В России в данный момент заболели 1864 человека, погибли девять человек, выздоровели 76.

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