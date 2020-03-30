Психолог рассказала, чем опасны последствия коронавируса для спортсменов

Спортивный психолог, призер двух Олимпиад Елизавета Кожевникова рассказала, как спортсменам бороться со стрессом во время карантина из-за коронавируса.

По словам Кожевниковой, это прежде всего неопределённость, потому что никто из спортсменов не может понять, что делать и как долго продлится карантин, а также на какой срок перенесут соревнования. Она отметила, что в состоянии повышенного стресса некоторые начинают много есть и пить, кого-то много спит или, наоборот, часто срывается на крик. Психолог добавила, что важно снизить уровень тревоги, для этого нужно сократить количество поступающих новостей и время в соцсетях. Кожевникова заявила, что нужно перефокусироваться и вспомнить, что жизнь состоит не только из спорта, ведь есть близкие и родные люди и образование.

«Здесь очень важно планирование, но для этого нужно первым делом задать себе вопрос: «Чего я хочу? Остаться в спорте? Тогда я продолжаю тренироваться и использовать те возможности, которые есть, — не в зале, так на улице, не на улице, так в квартире. Хочу поехать на следующую Олимпиаду? Тогда беру на себя ответственность за этот выбор и, если он окажется неудачным, по крайней мере будет не жалко, потому что я сам принял такое решение», — сказала Кожевникова, слова которой приводит «RT на русском».