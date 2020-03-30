В «Зените» нашли средства для городской больницы, борющейся с коронавирусом

Футболисты, тренеры и руководство петербургского «Зенита» пожертвовали личные средства на покупку медицинского оборудования для Городской больницы Святого Великомученика Георгия.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Как гласит информация на сайте, «Зенит» предоставил больнице мониторы, фильтры, средства индивидуальной защиты и другие материалы, которые необходимы врачам.

По словам Александра Медведева, ситуация с распространением коронавируса в России и во всем мире развивается стремительно, и такой непростой ситуации клуб не мог остаться в стороне.