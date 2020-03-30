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  • 21:10,  30 марта 2020
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В «Зените» нашли средства для городской больницы, борющейся с коронавирусом

В &#171;Зените&#187; нашли средства для городской больницы, борющейся с коронавирусом
Эмблема "Зенита" на лазурном комплекте формы 2019/20. Фото: twitter.com/zenit_spb

Футболисты, тренеры и руководство петербургского «Зенита» пожертвовали личные средства на покупку медицинского оборудования для Городской больницы Святого Великомученика Георгия.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Как гласит информация на сайте, «Зенит» предоставил больнице мониторы, фильтры, средства индивидуальной защиты и другие материалы, которые необходимы врачам.

По словам Александра Медведева, ситуация с распространением коронавируса в России и во всем мире развивается стремительно, и такой непростой ситуации клуб не мог остаться в стороне.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 722 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 33 тысяч человек, выздоровели — более 151 тысячи. В России в данный момент заболели 1864 человека, погибли девять человек, выздоровели 76.

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