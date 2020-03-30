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  • 21:10,  30 марта 2020
Бокс/MMA
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Стало известно, кто может подраться с Фергюсоном вместо Хабиба

Стало известно, кто может подраться с Фергюсоном вместо Хабиба
Джастин Гэтжи. Фото: Instagram.

Американский боец UFC в легком весе Джастин Гэтжи может заменить российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова в поединке против американца Тони Фергюсона.

Об этом сообщает ESPN. По информации источника, так как Хабиб не может покинуть Россию из-за закрытия границ, UFC предложил Фергюсону кандидатуру Гэтжи.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что его бой с Тони Фергюсоном скорее всего не состоится, поскольку он не может вылететь из России в связи с закрытием границ.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 722 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 33 тысяч человек, выздоровели — более 151 тысячи. В России в данный момент заболели 1864 человека, погибли девять человек, выздоровели 76.

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