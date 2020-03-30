Стало известно, кто может подраться с Фергюсоном вместо Хабиба

Американский боец UFC в легком весе Джастин Гэтжи может заменить российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова в поединке против американца Тони Фергюсона.

Об этом сообщает ESPN. По информации источника, так как Хабиб не может покинуть Россию из-за закрытия границ, UFC предложил Фергюсону кандидатуру Гэтжи.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что его бой с Тони Фергюсоном скорее всего не состоится, поскольку он не может вылететь из России в связи с закрытием границ.