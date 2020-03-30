Шведская лыжница Фрида Карлссон начала пробовать новые методы тренировок.

Как сообщает Expressen, Карлссон и Йенс Бурман работают под руководством Пера Нильссона, 80% времени на тренировках уделяется выносливости, и только 20 – скоростным качествам. Известно что методы занятий лыжники позаимствовали и норвежских легкоатлетов, братьев Ингебригтсенов. Отмечается, что суть подхода заключается в проведении в течение одного тренировочного дня двух сессий высокой интенсивности, уровень лактата в должен подниматься почти до максимального, но не достигать этой точки.

Все тренировки Фриды Карлссон проходят в непрерывном контакте с врачом Магнусом Оскарссоном.

Напомним, Фрида Карлссон одержала победу в норвежском Холменколлене в рамках этапа Кубка мира в женском классическом марафоне на 30 километров.