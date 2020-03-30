Фанаты назвали Малкома лучшим игроком «Зенита» в марте

Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком назван лучшим футболистом сине-бело-голубых в марте.

Об этом сообщает официальный сайт «Зенита». Отмечается, что бразилец набрал 29,59 процентов голосов болельщиков. Второе место занял Юрий Жирков, который набрал 24,05 процентов, третьим стал иранец Сердар Азмун, у которого 23,06 процентов.

Отметим, в марте бразильский нападающий провел три встречи, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Ранее Малком рассказал, чем занимается во время карантина из-за пандемии коронавируса. Бразилец отметил, он тренируется в соответствии с указаниями клуба. Игрок добавил, что он общается с семьей и друзьями через социальные сети или по видеосвязи.