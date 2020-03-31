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  • 04:05,  31 марта 2020
Футбол
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РФС изменил логотип, присоединившись к челленджу «Оставайся дома»

ФРС
Фото: РФС

У РФС изменился логотип в связи с карантином во время пандемии коронавируса.

Фото новой эмблемы Российского футбольного союза было опубликовано в Instagram организации и сопровождено хэштегом #ОставайтесьДома,. Таким образом РФС призывает не нарушать правила карантина и самоизолироваться, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

Ранее к челленджу «Оставайся дома» присоединились многие известные спортсмены и спортивные организации.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 722 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 33 тысяч человек, выздоровели — более 151 тысячи. В России в данный момент заболели 1864 человека, погибли девять человек, выздоровели 76.

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