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  • 21:10,  30 марта 2020
Бокс/MMA
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Порье хочет заменить Хабиба в бое против Фергюсона

Порье хочет заменить Хабиба в бое против Фергюсона
Дастин Порье. Фото: Instagram.

Американский боец UFC в легком весе Дастин Порье заявил о желании заменить Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 249.

По словам Порье, он по-прежнему правильно питается и совершает пробежки по утрам. Боец отметил, он планирует и дальше тренироваться в Луизиане со своими приятелями, хоть это и не является приоритетом для него прямо сейчас.

«Я просто жду, день за днем, что же будет дальше», — сказал Порье, слова которого приводит MMAFighting.

Ранее сообщалось, что Джастин Гэтжи может заменить российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова в поединке против американца Тони Фергюсона.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что его бой с Тони Фергюсоном скорее всего не состоится, поскольку он не может вылететь из России в связи с закрытием границ.

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