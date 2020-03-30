Порье хочет заменить Хабиба в бое против Фергюсона

Американский боец UFC в легком весе Дастин Порье заявил о желании заменить Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 249.

По словам Порье, он по-прежнему правильно питается и совершает пробежки по утрам. Боец отметил, он планирует и дальше тренироваться в Луизиане со своими приятелями, хоть это и не является приоритетом для него прямо сейчас.

«Я просто жду, день за днем, что же будет дальше», — сказал Порье, слова которого приводит MMAFighting.

Ранее сообщалось, что Джастин Гэтжи может заменить российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова в поединке против американца Тони Фергюсона.