«Спартак» хочет приобрести нападающего «Краснодара» Сулейманова

Российский нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может стать футболистом московского «Спартака».
Об этом сообщают «Известия». По информации источника, красно-белые заинтересованы в услугах Сулейманова и уже сейчас обсуждают возможность данной сделки. Отмечается, что в «Спартаке» понимают, как непросто будет оформить такой трансфер.
Отметим, после зимнего перерыва Магомед-Шапи Сулейманов перестал выходить в стартовом составе «Краснодара», что не устраивает нападающего. В текущем сезоне игрок забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 20 встречах Тинькофф российской премьер-лиги.
Напомним, пока сезон РПЛ приостановлен до 10 апреля, однако, скорее всего, срок паузы в сезоне увеличится, ведь многие команды еще на карантине, а ситуация с коронавирусом в стране ухудшается.
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