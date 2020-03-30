«Спартак» хочет приобрести нападающего «Краснодара» Сулейманова

Российский нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может стать футболистом московского «Спартака».

Об этом сообщают «Известия». По информации источника, красно-белые заинтересованы в услугах Сулейманова и уже сейчас обсуждают возможность данной сделки. Отмечается, что в «Спартаке» понимают, как непросто будет оформить такой трансфер.

Отметим, после зимнего перерыва Магомед-Шапи Сулейманов перестал выходить в стартовом составе «Краснодара», что не устраивает нападающего. В текущем сезоне игрок забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 20 встречах Тинькофф российской премьер-лиги.