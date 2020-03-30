Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 21:07,  30 марта 2020
Интересное сейчас
2

«Спартак» хочет приобрести нападающего «Краснодара» Сулейманова

&#171;Спартак&#187; хочет приобрести нападающего &#171;Краснодара&#187; Сулейманова
Магомед-Шапи Сулейманов. Фото: Instagram.

Российский нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может стать футболистом московского «Спартака».

Об этом сообщают «Известия». По информации источника, красно-белые заинтересованы в услугах Сулейманова и уже сейчас обсуждают возможность данной сделки. Отмечается, что в «Спартаке» понимают, как непросто будет оформить такой трансфер.

Отметим, после зимнего перерыва Магомед-Шапи Сулейманов перестал выходить в стартовом составе «Краснодара», что не устраивает нападающего. В текущем сезоне игрок забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 20 встречах Тинькофф российской премьер-лиги.

Напомним, пока сезон РПЛ приостановлен до 10 апреля, однако, скорее всего, срок паузы в сезоне увеличится, ведь многие команды еще на карантине, а ситуация с коронавирусом в стране ухудшается.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров