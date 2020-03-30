Нападающий амстердамского «Аякса» Квинси Промес извинился после того как нарушил карантин, который введен из-за пандемии коронавируса.

Экс-форвард московского «Спартака» вышел на улицу и сыграл в футбол в компании друзей.

По словам Промеса, он хотел бы извиниться за видео с его участием. Голландец отметил, что скучает по футболу, однако теперь понимает, что было неразумно выходить на улицу в этих обстоятельствах.

«Желаю всем сил в это трудное время», — написал Промес в «сториз» своего Instagram.

Отметим, в данный момент законы Голландии запрещают собираться людям в группы, в то время как на видео присутствуют около десяти человек.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 722 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 33 тысяч человек, выздоровели — более 151 тысячи. В России в данный момент заболели 1864 человека, погибли девять человек, выздоровели 76.