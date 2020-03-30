Резцова — Губерниеву: Ты никто и звать тебя никак

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова отрегировала на критику Дмитрия Губерниева.

По словам Резцовой, раньше Губерниев поклонялся, сейчас придирается, хотя никакого права не имеет оскорблять и унижать ее.

«Я могу сказать, что ты никто и звать тебя никак. И вот так просто оскорблять людей, которые много сделали для страны, никто ему не позволит», — сказала Резцова, слова которой приводит «Комсомольская правда».

Резцова добавила, что если руководители — здравомыслящие, то они не услышат призывы Губерниева переименовать стадион.