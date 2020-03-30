Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 21:11,  30 марта 2020
Биатлон
0

Резцова — Губерниеву: Ты никто и звать тебя никак

Резцова &#8212; Губерниеву: Ты никто и звать тебя никак
Анфиса Резцова. Фото: скриншот видео

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова отрегировала на критику Дмитрия Губерниева.

По словам Резцовой, раньше Губерниев поклонялся, сейчас придирается, хотя никакого права не имеет оскорблять и унижать ее.

«Я могу сказать, что ты никто и звать тебя никак. И вот так просто оскорблять людей, которые много сделали для страны, никто ему не позволит», — сказала Резцова, слова которой приводит «Комсомольская правда».

Резцова добавила, что если руководители — здравомыслящие, то они не услышат призывы Губерниева переименовать стадион.

Напомним, ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Анфиса Резцова — это позор российского спорта и потребовал переименовать стадион имени Анфисы Резцовой в Химках. Резцова уже ответила на критику Губерниева за ее нарушение карантина.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров