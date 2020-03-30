Отец Хабиба о бое с Фергюсоном: Мы будем готовы, но нужна ясность

Отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сын продолжает готовиться к бою с Тони Фергюсоном.

По словам Абдулманапа Нурмагомедова, в сложившейся ситуации нужно выполнять поручения руководства страны. Он отметил, что ситуация сложная со всех сторон, но Хабиб работает по пять с половиной часов в день, у него шесть спаррингов.

«Мы будем готовы, но нужна ясность», – сказал Абдулманап Нурмагомедов, слова которого приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что Джастин Гэтжи может заменить российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова в поединке против американца Тони Фергюсона.