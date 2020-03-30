Отец Хабиба о бое с Фергюсоном: Мы будем готовы, но нужна ясность

Отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сын продолжает готовиться к бою с Тони Фергюсоном.
По словам Абдулманапа Нурмагомедова, в сложившейся ситуации нужно выполнять поручения руководства страны. Он отметил, что ситуация сложная со всех сторон, но Хабиб работает по пять с половиной часов в день, у него шесть спаррингов.
«Мы будем готовы, но нужна ясность», – сказал Абдулманап Нурмагомедов, слова которого приводит ТАСС.
Ранее сообщалось, что Джастин Гэтжи может заменить российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова в поединке против американца Тони Фергюсона.
Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что его бой с Тони Фергюсоном скорее всего не состоится, поскольку он не может вылететь из России в связи с закрытием границ.
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