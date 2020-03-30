Российский боксер Сергей Ковалев поделился мнением по поводу пандемии коронавируса.

Ковалев пожелал болельщикам беречь себя в это непростое время. Боксер отметил, что в Калифорнии сидят по домам с 14 марта, а до России только дошло это.

Ковалев призвал всех не игнорировать проблему.

«Вот она – Третья мировая, может быть, это кому-то выгодно, никто из нас не знает, знает один бог что происходит. С богом», – сказал Ковалев на видео, опубликованном в его Instagram.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 722 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 33 тысяч человек, выздоровели — более 151 тысячи. В России в данный момент заболели 1864 человека, погибли девять человек, выздоровели 76.