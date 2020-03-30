Чиновник Минспорта заражен коронавирусом, все министерство уйдет на карантин

Один из чиновников Министерства спорта России заразился коронавирусом.

Об этом сообщает телеграм-канал Readovka, который приводит слова источника в одном из департаментов Минспорта. По информации источника, один из чиновников, который входит в «начальствующие круги», заражен коронавирусной инфекцией. Отмечается, что неназванный функционер контактировал с коллегами из других департаментов, поэтому все министерство отправят на карантин.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 755 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 36 тысяч человек, выздоровели — более 158 тысяч. В России в данный момент заболели 1864 человека, погибли девять человек, выздоровели 76.

Ранее сообщалось, что Всемирная легкоатлетическая ассоциация приняла решение перенести чемпионат мира с 2021-го на 2022 год.