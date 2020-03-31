Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился мнением о карантине во время пандемии коронавируса.

По словам Тарасова, карантин — это не повод забрасывать тренировки и учебу. Игрок отметил, пауза нужна для сохранения здоровья, но это не отпуск или каникулы, чтобы расслабиться и лечь на диван. Тарасов посоветовал продолжать тренироваться и учиться дома, в первую очередь для себя.

Тарасов добавил, что если по линии спорта все ясно, нужно заниматься силовыми тренировками, то по учебе не так однозначно: 11-й класс готовится к ЕГЭ, а для 8-10 классов запустили онлайн-конкурс «Большая Перемена», призом за победу в котором станет поездка в лагерь «Артек».

«Кстати, «Артек» один из лучших лагерей. Сестрёнка жены вернулась оттуда счастливая и довольная», — написал Тарасов в своем Instagram.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 755 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 36 тысяч человек, выздоровели — более 158 тысяч. В России в данный момент заболели 1864 человека, погибли девять человек, выздоровели 76.