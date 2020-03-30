Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Белоруссии.

По словам Гуренко, Минск не живет обычной жизнью, в городе стало меньше машин и нет туристов с прохожими, а школьники не выходят из дома, несмотря на каникулы. Тренер отметил, что и сам редко выбирается в центр.

Специалист считает, что ни в чем нельзя быть уверенным на сто процентов, но среди его близких и знакомых никто не заболел. Гуренко призвал не думать, что Белоруссия — настолько закрытая страна, что здесь можно скрыть любую информацию.

Тренер также прокомментировал слова главы Белоруссии Александра Лукашенко, который призвал пить водку, чтобы не заразиться коронавирусом.

«Думаю, это была шутка. Не надо серьезно такие слова воспринимать. С перцем, без перца, не помню, как президент точно выразился», — сказал Гуренко, слова которого приводит «Советский спорт».

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 755 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 36 тысяч человек, выздоровели — более 158 тысяч. В России в данный момент заболели 1864 человека, погибли девять человек, выздоровели 76. В Белоруссии 94 человека заразились и 32 выздоровели, нет ни одного летального исхода.