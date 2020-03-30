Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене ответила президенту ВФЛА Евгению Юрченко на его слова о спортсменке. Ранее Юрченко заявил, что пытался встретиться с Ласицкене, но легкоатлетка отказалась от общения со СМИ.

По словам Ласицкене, она прочитала эти слова с удивлением. Легкоатлетка отметила, что с Евгением Юрченко она общалась лишь раз, в здании ОКР сразу после его выборов. Юрченко предложил Ласицкене встретиться, но она предложила все общение вести через руководителя комиссии спортсменов Радиона Гатауллина. По мнению легкоатлетки, это вполне естественно, потому что сборная — не одна она.

«Больше мы лично не общались. Надеюсь, в дальнейшем Евгений Юрченко перестанет пытаться представлять меня капризной девочкой и займется чем-то иным, чем выяснением отношений со спортсменами в СМИ», — написала Ласицкене в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене начала подготовку к сезону на карантине из-за пандемии коронавируса. Менеджер спортсменки отметила, тренировочный план подготовил личный тренер Геннадий Габрилян, а тренировки проходят изолированно, и с другими людьми Ласицкене не пересекается.