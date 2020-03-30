Российская фигуристка Алина Загитова на время карантина приехала к родителям в Казань.

Об этом сообщает «Реальное время». По информации источника, олимпийская чемпионка вернулась в Казань вместе с бабушкой и собакой Масару.

Ранее Алина Загитова была замечена в одном из книжных магазинов в Казани, фото в Instagram опубликовал местный юный спортсмен.

Отметим, отец Загитовой — главный тренер местного хоккейного клуба «Ирбис».

Напомним, с 21 марта группа Этери Тутберидзе ушла на карантин в связи с закрытием спортивных школ по всей Москве. Домашний режим у спортсменки и других фигуристок группы продлится до 12 апреля как минимум в связи с пандемией коронавируса.

По России уже зарегистрировано более 1 тысячи случаев заболевания коронавирусом, из них большинство — в Москве. Всего по миру уже зарегистрировано более 700 случаев заболевания.