Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук, который 30 марта празднует день рождения, рассказал, как он живет в условиях карантина и как отмечает праздник.

По словам Тимощука, день рождения он отмечает в кругу семьи, ему подарили подарки, будет торт, поэтому тренер планирует праздновать в условиях карантина.

Он отметил, что каждому футболисту «Зенита» было дано задание, чтобы они занимались. Тимощук добавил, что игрокам были даны рекомендации не выходить из дома, но клуб не может это контролировать, так как футболисты сами должны все понимать.

«Что касается меня, день я заранее расписываю, чтобы не было скучно и было, чем заниматься. Делаю зарядку, обязательно в обед делаю упражнение на пресс, а вечером — упражнение на стабилизацию и на силу. Таким образом, у меня получается три мини-тренировки в день», — сказал Тимощук в эфире «Все на матч».

Отметим, Тимощуку 30 марта исполнилось 40 лет.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 755 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 36 тысяч человек, выздоровели — более 158 тысяч. В России в данный момент заболели 1864 человека, погибли девять человек, выздоровели 76.