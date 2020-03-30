Халиуллина заразилась коронавирусом, Уимблдон отменен, ЧМ по легкой атлетике перенесен. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport.

Драчев: Тест биатлонистки Халиуллиной на коронавирус положительный

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что тест на коронавирус российской биатлонистки Анастасии Халиуллиной дал положительный результат.

Уимблдон в 2020 году не состоится. Турнир отменят впервые с 1945 года

Вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордорф сделал заявление о том, что уже скоро организаторы Уимблдона сделают официальное заявление об отмене турнира.

Стали известны официальные даты перенесенной Олимпиады в Токио

Правительство Японии и Международный олимпийский комитет согласовали официальные новые даты Летних Олимпийских игр в Токио 2021 года.