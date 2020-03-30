Халиуллина заразилась коронавирусом, Уимблдон отменен, ЧМ по легкой атлетике перенесен. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport.
Драчев: Тест биатлонистки Халиуллиной на коронавирус положительный
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что тест на коронавирус российской биатлонистки Анастасии Халиуллиной дал положительный результат.
Уимблдон в 2020 году не состоится. Турнир отменят впервые с 1945 года
Вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордорф сделал заявление о том, что уже скоро организаторы Уимблдона сделают официальное заявление об отмене турнира.
Стали известны официальные даты перенесенной Олимпиады в Токио
Правительство Японии и Международный олимпийский комитет согласовали официальные новые даты Летних Олимпийских игр в Токио 2021 года.
Повторный тест Астафьева на коронавирус показал отрицательный результат
Полузащитник «Ленинградца» Максим Астафьев, который, как сообщалось ранее, заразился коронавирусной инфекцией, сдал второй тест, показавший отрицательный результат.
ЧМ по легкой атлетике перенесен на 2022 год
Всемирная легкоатлетическая ассоциация приняла решение перенести чемпионат мира с 2021-го на 2022 год.
Бой Поветкина с Уайтом перенесли на июль из-за коронавируса
Поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом перенесен из-за пандемии коронавируса.
Стало известно, кто может подраться с Фергюсоном вместо Хабиба
Американский боец UFC в легком весе Джастин Гэтжи может заменить российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова в поединке против американца Тони Фергюсона.
Чиновник Минспорта заражен коронавирусом, все министерство уйдет на карантин
Один из чиновников Министерства спорта России заразился коронавирусом.
Загитова уехала на карантин в Казань к родителям
Российская фигуристка Алина Загитова на время карантина приехала к родителям в Казань.
Комментарии Развернуть