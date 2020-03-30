Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 02:02,  31 марта 2020
Баскетбол
0

Трушкин: Самое главное в наше нестабильное время — быть на позитиве

Владислав Трушкин. Фото: Ирина Красько/Nevasport
Владислав Трушкин. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Российский форвард петербургского «Зенита» Владислав Трушкин поделился мнением о пандемии коронавируса.

По словам Трушкина, самое главное в наше нестабильное время — быть на позитиве. По мнению баскетболиста, не нужно поддаваться панике и унынию, необходимо соблюдать все меры гигиены.

«Это первый шаг к тому, чтобы все болячки обошли стороной», — сказал Трушкин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, сезон в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ досрочно завершен из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 755 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 36 тысяч человек, выздоровели — более 158 тысяч. В России в данный момент заболели 1864 человека, погибли девять человек, выздоровели 76.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров