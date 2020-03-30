Трушкин: Самое главное в наше нестабильное время — быть на позитиве

Российский форвард петербургского «Зенита» Владислав Трушкин поделился мнением о пандемии коронавируса.

По словам Трушкина, самое главное в наше нестабильное время — быть на позитиве. По мнению баскетболиста, не нужно поддаваться панике и унынию, необходимо соблюдать все меры гигиены.

«Это первый шаг к тому, чтобы все болячки обошли стороной», — сказал Трушкин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, сезон в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ досрочно завершен из-за вспышки коронавирусной инфекции.