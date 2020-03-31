Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, перешедшая в биатлон Стина Нильссон рассказала о том, что встретила медведя во время тренировки.

Спортсменка выложила в своем «Инстаграме» фото с занятия и показала отпечаток лапы зверя на снегу.

«Я видела медведя сегодня! Не безумие ли? О нет, к сожалению, моей маленькой винтовки при мне не было», — написала Нильссон, добавив, что она все равно бы промахнулась.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от stinanilssoons (@stinanilssoons) 30 Мар 2020 в 7:05 PDT

Напомним, по итогам сезона-2019/20 Стина Нильссон решила перейти в биатлон и уже начала тренировки с винтовкой. В лыжных гонках Нильссон завоевала два золота и пять серебряных медалей чемпионатов мира, стала олимпийской чемпионкой в спринте, бронзовым призером в марафоне, серебряным — в эстафете и командном спринте.