Серия ледовых шоу Stars on Ice по США и Канаде в 2020 году не состоится — турне отменили из-за пандемии коронавируса.

Официальное заявление сделала пресс-служба шоу. Организаторы отметили, что тур Stars on Ice был отменен впервые за 34 года существования. «Благодарим вас за понимание в этот тяжелый момент времени и с нетерпением ждем встречи со всеми вами в 2021 году», — заявили организаторы.

Отметим, одной из участниц шоу должна была стать российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Также к выступлениям в Stars on Ice готовились американские фигуристы Нейтан Чен, Алиса Лю, Мэрил Дэвис/Чарли Уайт, Курт Браунинг, Мэдисон Чок/Эван Бейтс, канадцы Кейтлин Осмонд, Патрик Чан и другие.