Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил о том, что апрельские сборы для членов сборной России по биатлону не состоятся.

«Апрельских сборов, наверное, не будет, потому что все базы закрыты. Все, что необходимо для полноценной работы любой федерации, сейчас недоступно», — заявил Драчев, чьи слова приводит портал агентства ТАСС.

Как отметил Драчев, сейчас биатлонисты смогут работать только у себя дома, на самоподготовке. «Все основывается на самосознании и самодисциплине», — сказал глава СБР, выразив надежду на то, что с мая членам сборной команды можно будет что-то предоставить для совместной работы.

Напомним, на прошлой неделе Минспортом РФ было принято решение о закрытии всех тренировочных баз кроме Новогорска.